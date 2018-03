Até 2050 mais de 5 mil milhões de pessoas podem sofrer com falta de água

Em 2050, cerca de 5,7 mil milhões de pessoas estarão a viver em áreas com problemas de escassez de água, de acordo com um relatório publicado esta segunda-feira, pela UNESCO.

Actualmente, estima-se que cerca de 3,6 mil milhões de pessoas vivem em áreas com potencial de escassez de água pelo menos um mês por ano. No entanto, este número poderá subir para 5,7 mil milhões até 2050, segundo um relatório das Nações Unidas, publicado esta segunda-feira, e citado na CNBC.





A procura global por água tem vindo a aumentar a um ritmo de 1% por ano, e o relatório antecipa que vai "continuar a crescer significativamente" nos próximos 20 anos.





"Precisamos de novas soluções na gestão dos recursos hídricos para enfrentar os desafios emergentes causados pelo crescimento populacional e pelas mudanças climáticas", afirma Audrey Azoulay, directora-geral da UNESCO, citado no comunicado.