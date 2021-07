Governo britânico apresenta plano para descarbonizar transportes até 2050

O governo do Reino Unido apresentou hoje um plano "pioneiro no mundo" para descarbonizar toda a sua rede de transportes, visando que aviões, comboios, automóveis e camiões tenham emissões zero até 2050.O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, declarou no Parlamento que vai ser aberto um período de consulta entre as partes para aprovar quanto antes a estratégia governamental, publicada em vésperas da 26.ª Conferência das Partes (COP26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se realiza em novembro, em Glasgow, na Escócia.O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tenciona proibir a venda de veículos novos com emissões poluentes até 2040 e que o setor da aviação alcance a neutralidade carbónica em 2050, se bem que esta meta possa ser antecipada em 10 anos, apesar de os críticos do plano realçarem que isto dependerá do rápido desenvolvimento da tecnologia com combustível ecológico.O governo conservador também se comprometeu a que tornar toda a frota automóvel elétrica até 2027, três anos antes do previsto.Em resposta a deputados da oposição, o ministro dos Transportes admitiu que o plano para que a aviação alcance as zero emissões implica reduzir o tráfego aéreo. Realçou, contudo, que o setor é responsável por 1,2% das emissões dos transportes, enquanto o automóvel representa 70%.