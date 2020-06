Humberto Rosa: “Uma transição sustentável serve a competitividade e o crescimento”

O diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia considera que a aposta de Bruxelas no combate às alterações climáticas não é “tirar espaço à economia para dar lugar ao clima” mas “recorrer ao clima e ao ambiente como motores do progresso social”.