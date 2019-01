Poluição piorou em 2018 por causa de dois setores negligenciados

Dois setores frequentemente negligenciados registaram os maiores aumentos na poluição causada por dióxido de carbono nos EUA em 2018. As emissões geradas pela produção industrial aumentaram 5,7%, de acordo com a empresa de análises Rhodium Group. Edifícios comerciais e residenciais geraram 10% mais emissões.

Esses aumentos deram impulso ao acréscimo de 3,4% na poluição geral, o segundo maior aumento anual nos últimos 20 anos. O transporte, que continua a ser a maior fonte de dióxido de carbono da economia dos EUA, provocou um incremento de cerca de 1%.

O aumento da poluição proveniente de edifícios evidencia um problema especial para os responsáveis pelas políticas. Está fortemente relacionado ao clima - um inverno mais quente em 2017 reduziu a procura por combustível para aquecimento e fez com que o retorno à normalidade em 2018 parecesse um pico. E, embora os órgãos reguladores possam elevar os padrões de eficiência e alterar os códigos para novas construções de edifícios, não há muito que possam fazer para controlar o uso de energia nas residências e nos escritórios já existentes.

A produção industrial aumentou no ano passado, impulsionada por uma economia robusta de um modo geral. Mas uma ótima notícia para as fábricas pode ser uma dor de cabeça para os que pretendem reduzir as emissões de carbono. "O setor industrial ainda é praticamente ignorado" pelos responsáveis pela elaboração de políticas climáticas, escreveram os autores da Rhodium.

Estes "setores esquecidos", como os autores da Rhodium os chamam, representam em conjunto cerca de um terço do dióxido de carbono dos EUA, sendo que as fontes industriais contribuíram com 22% e os edifícios com 11% em 2016, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

