Comissão Europeia vai apoiar cidades a ser neutras em carbono

A Comissão Europeia vai lançar no início do outono um programa para cidades que se pretendam comprometer com o objetivo de se tornarem neutras em emissões de gases com efeito de estufa em 2030, escreve o Público na edição desta quarta-feira, 8 de setembro.As 100 propostas mais interessantes vão ser escolhidas no arranque de 2022 e vão poder contar com financiamento público e privado para atingir esse objetivo. Mas o diretor-adjunto da Direção-Geral de Mobilidade da União Euro já avisou que para alcançar essa meta é fundamental incluir mais bicicletas nas ruas.

O director-adjunto da Direcção-Geral de Mobilidade da UE, Matthew Baldwin, explicou que as propostas que forem apresentadas implicarão compromissos em várias áreas e deixou um aviso: do ponto de vista urbano não há maneira de lá chegar sem meter mais bicicletas na rua.