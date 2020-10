Marcelo veta mudanças nas freguesias antes das autárquicas

O Presidente da República não vai aceitar mexer na revisão do mapa de freguesias antes das próximas eleições autárquicas.



Segundo o Expresso, citando fonte da Presidência, se o Governo pretender avançar com alterações ao mapa administrativo do país antes de outubro do próximo ano terá a oposição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Leia Também Governo abre a porta à criação de 600 freguesias

"Não se muda a organização administrativa do país em vésperas de autárquicas", disse a mesma fonte.