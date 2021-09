Pandemia corta excedente das autarquias a metade

, devido à conjuntura desfavorável do mercado imobiliário em consequência da pandemia.





O saldo orçamental da Administração Local manteve-se positivo em 2020, mas o excedente reduziu-se a metade com a pandemia de covid-19, conclui o Conselho das Finanças Públicas (CFP) num relatório publicado nesta quinta-feira, 30 de outubro.Segundo os dados disponibilizados pelo CFP, que ressalva que não dispõe de informação de todos os 308 municípios (faltam dados de 10), a Administração Local teve em 2020 um excedente de 239 milhões de euros, "menos de metade do observado em 2019 (58,4%)", que foi de 575 milhões de euros.O aumento da despesa municipal - através de apoios de resposta à pandemia, mas também de investimento, em véspera de ano eleitoral - em simultâneo com a quebra da receita foram determinantes para esta variação."É visível o impacto da crise pandémica, designadamente na redução da receita própria e no aumento de algumas despesas. Ainda assim, os dados disponíveis para os municípios evidenciam alguma capacidade para acomodar o impacto da mesma", afirma a entidade liderada por Nazaré Costa Cabral.Segundo o CFP, a receita dos municípios diminuiu 1,4% em 2020. Mas essa queda deveu-se à redução nas vendas de bens de investimento, das taxas e das vendas de bens e serviços correntes, que diminuíram 26,6%. E embora as transferências da Administração Central tenham aumentado, essa subida foi "insuficiente para contrariar o comportamento negativo" naquelas componentes de receita.Já a receita fiscal "praticamente estagnou" em 2020 - ao aumentar 2 milhões de euros (0,1%), para 3.098 milhões de euros. Para isso contribuiu principalmente a queda de 3,5% (menos 35 milhões de euros) na receita com o IMT (sobre a venda de imóveis)Além disso, a receita de IMI cresceu apenas marginalmente (0,5%), "não compensando sequer as quebras registadas em outros impostos diretos de que são beneficiários os municípios, como a derrama e o IUC". Segundo os dados do CFP, a receita com a derrama caiu 2,1% e com o IUC diminuiu 1,2%.Assim, apenas a receita de impostos indiretos específicos da Administração Local em 2020 permitiu compensar estas variações negativas". No ano passado, esta receita, que devido a alterações contabilísticas é agora incluída no setor local, subiu 40 milhões de euros.A despesa municipal aumentou 2,8% (221 milhões de euros) para 8.102 milhões de euros, impulsionada pelo aumento da despesa de capital, que resultou do "aumento das despesas de investimento direto por parte dos municípios"."Contrastando com 2019, em que o aumento da despesa assentou sobretudo na despesa corrente primária, foi a despesa de capital que, em 2020, contribuiu para a maior parte do aumento da despesa", afirma o CFP. A aquisição de bens de investimento contribuiu para esta evolução, registando-se um aumento de quase 12% em 2020, ano anterior às eleições autárquicas.Já as despesas com pessoal, transferências e subsídios aumentaram, "mais do que compensado" as diminuições registadas noutras rubricas de despesa: as despesas com pessoal aumentram 3,9% (sobretudo devido ao processo de descentralização); as transferências e subsídios aumentaram 13,6% (mais 102 milhões) e 22,8% (34 milhões de euros), respetivamente.Só as transferências e os subsídios contribuíram em 1,7 pontos percentuais para o aumento da despesa corrente primária (excluindo encargos com a dívida das autarquias), impulsionadas pelas despesas com apoios a famílias e empresas no âmbito da resposta à covid-19.