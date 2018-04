Peso de Lisboa no poder de compra nacional encolheu 40% em 25 anos

O concelho de Lisboa representa um décimo do poder de compra total do país mas o peso da capital encolheu 40% nos últimos 25 anos.

No ano passado, a autarquia liderada por Fernando Medina era responsável por 10% do poder de compra total, sendo o concelho com maior peso. Contudo, este valor representa uma quebra de 6,7 pontos percentuais, o que corresponde 40%, face aos 16,7% observados em 1992.

Os dados constam do Sales Index, da Marktest, que começou a ser elaborado em 1992.

A principal explicação para o menor peso de Lisboa no total nacional é a perda de população que a capital tem vindo a registar, com muitos residentes a migrarem para os concelhos da periferia.

Tendo em conta o número de eleitores inscritos para as eleições autárquicas, Lisboa passou de 662.797 residentes nacionais com mais de 18 anos em 1993 para 493.534 no ano passado. Estes números traduzem uma redução na população na ordem dos 25,5%.

O Sales Index revela que 21,96% do poder de compra total está concentrado em cinco concelhos: Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia e Cascais. Juntando Oeiras e Loures, são sete concelhos a concentrarem mais de um quarto (25,99%) do total. Estes sete concelhos representam menos de 1% do território.

Agregando 26 concelhos, a maioria dos quais no litoral, atinge-se metade do poder de compra de Portugal Continental. Estas 26 autarquias representam apenas 6% da área total mas concentram 45% da sua população residente, 26% do parque habitacional, 43% das dependências bancárias, 50% da actividade do Multibanco, 45% dos estabelecimentos comerciais, 56% das vendas de automóveis, 45% do consumo de electricidade ou 69% dos médicos. Nestes concelhos localizam-se 47% das empresas nacionais, 55% dos trabalhadores ao serviço nessas empresas e 23% dos alojamentos turísticos (incluindo alojamentos locais).

Estes concelhos incluem Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Loures, Odivelas, Amadora e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), Almada, Seixal e Setúbal (distrito de Setúbal), Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Santa Maria da Feira (distrito do Porto), Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão (distrito de Braga), Faro e Loulé (distrito de Faro) e as capitais de distrito Coimbra, Leiria e Viseu.



O índice de poder de compra regional (ou sales index) é um índice expresso em permilagem que permite comparar os concelhos entre si e analisar a contribuição de cada um para um total de 1000, que corresponde à soma dos 278 concelhos do Continente.



O índice é calculado com base em informação indicadora do potencial de rendimento e consumo de cada concelho, nomeadamente a população residente, as receitas fiscais, as vendas de automóveis, os consumos de electricidade, as dependências bancárias e os estabelecimentos comerciais.