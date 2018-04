Actividade económica estabiliza em Fevereiro

O indicador de actividade económica cresceu 2,8% em Fevereiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira, 18 de Abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este ritmo de crescimento é idêntico ao observado em Janeiro. O pico do crescimento deste indicador foi atingido em Maio, quando aumentou 3,1%, tendo estabilizado neste nível até Outubro, mês em que abrandou o ritmo. Um desempenho que se prolongou até Janeiro e que só agora foi interrompido.

Já o indicador de clima económico, que reflecte as expectativas dos vários sectores para a economia, melhorou, registando um aumento de 2,1% em Março. É, aliás, o maior aumento deste indicador desde Novembro.

O consumo privado terá também abrandado, com o indicador quantitativo de consumo a passar de um aumento de 3,3%, em Janeiro, para 3,1% em Fevereiro.

O investimento privado observou uma travagem mais pronunciada, com o indicador de formação bruta de capital a aumentar 3,3% em Fevereiro, o que compara com os 4,6% de Janeiro. O INE explica que esta evolução esteve relacionada com o "contributo positivo menos intenso da componente de construção e ao contributo ligeiramente negativo da componente de material de transporte, após ter sido positivo no mês anterior."

Este desempenho dos indicadores era já esperado, com os economistas a preverem que a economia abrande o ritmo de crescimento este ano. A Católica, por exemplo, prevê que o produto interno bruto (PIB) tenha crescido 2,1% no primeiro trimestre quando comparado com o mesmo período do ano passado, ou 0,5% face ao trimestre anterior. O que compara com uma expansão de 2,4% nos últimos três meses do ano face ao período homólogo e 0,7% em cadeia.

As previsões do Governo também apontam para um abrandamento da economia este ano. As novas previsões, incluídas no programa de estabilidade apontam para que o PIB nacional cresça 2,3% este ano.