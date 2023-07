Afinal, Zona Euro não entrou em recessão no arranque do ano. Apenas estagnou

Entrar em recessão técnica significa ter dois trimestres seguidos de uma variação negativa do produto interno bruto (PIB) e era, até agora, essa a conclusão do Eurostat para o primeiro trimestre deste ano. Mas agora, nova revisão ditou novo resultado.





Afinal, a economia da Zona Euro estagnou entre janeiro e março, evitando assim a recessão das economias da moeda única. Os dados finais do gabinete europeu de estatística foram divulgados esta quinta-feira e indicam que o PIB estagnou no arranque do ano, tendo sido feita uma ligeira revisão de –0,1% (em junho) para 0,0%.



A primeira estimativa rápida do Eurostat para o PIB divulgada no final do mês de abril apontava para um ligeiro crescimento de 0,1%. No dia 8 de junho reviu em baixa para –0,1% e agora revê em ligeira alta para 0,0%.







Esta ainda que ligeira revisão ganha relevância quando se espera que o resto do ano seja de fraco crescimento da economia, apontando-se uma estagnação do produto, ou mesmo uma ligeira recessão, em especial tendo em conta o fraco desempenho da Alemanha que entrou em recessão no primeiro trimestre ao registar uma contração em cadeia de 0,3%, depois de uma variação de –0,5% no quarto trimestre do ano passado.



Também a União Europeia cresceu um pouco acima das estimativas iniciais. Face à segunda leitura de 8 de junho, o PIB dos 27 Estados-membros cresceu 0,2% e não 0,1%.





Comparando com igual período de 2022, o PIB na Zona Euro avançou 1,1%, o mesmo valor que a economia da União Europeia.



Portugal mantém terceiro maior crescimento



Comparando os países do conjunto a UE, Portugal mantém o terceiro melhor comportamento da economia, confirmou o Eurostat.



No primeiro trimestre deste ano, o PIB português avançou 1,6% em cadeia, ficando apenas atrás da Polónia (+3,8%) e do Luxemburgo (+2,8%). As maiores quedas registaram-se na Irlanda (-2,8%), Lituânia (-2,1%) e Estónia (-0,6%).



Em termos homólogos, Portugal avançou 2,5%. Espanha registou o maior crescimento real, com uma expansão do PIB de 4,2% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado.