Apenas um quinto das famílias da Zona Euro pouparam durante a pandemia

distribuição das poupanças acumuladas durante a pandemia de covid-19 pode, assim, limitar a forma como essas economias podem proteger a recuperação contínua do consumo face ao impacto adverso do recente aumento dos preços da energia", consideram os economistas do BCE.







Em Portugal, as famílias aumentaram em cerca de 14% as poupanças durante a pandemia. Mas, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no final de junho, indicam que as famílias portuguesas já consumiram mais de metade do pico da poupança realizada durante os dois primeiros anos da covid-19.

Só um quinto das famílias da Zona Euro acumulou poupanças durante a pandemia, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Isso significa que a maioria das famílias não tem uma "almofada financeira" robusta e, por isso, está menos preparada para lidar com a inflação.Os dados do BCE, recolhidos junto de seis das maiores economias da Zona Euro (Alemanha, França, Itália, Espanha, Países Baixos e Bélgica), mostram que apenas 20% das famílias conseguiram reforçar a "acumulação de riqueza" durante a pandemia, enquanto 16% diz ter reduzido as poupanças para responder à crise da covid-19.A perda de rendimentos durante a pandemia foi, para a maior parte das famílias (mais de 50%), a principal razão que as levou a poupar menos durante a crise pandémica.Agora, com uma nova crise à vista devido à guerra na Ucrânia, o facto de apenas 20% ter conseguido poupar com os confinamentos e encerramento de várias atividades económicas, que travaram a fundo o consumo privado, significa que nem todas as famílias da Zona Euro conseguirão amortecer o impacto da inflação nos rendimentos."A