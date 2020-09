Atividade económica em Portugal ainda sem sinais de recuperar, volta a cair em agosto

Em março, o mês em que a pandemia deu a primeira pancada na economia portuguesa, este indicador coincidente caiu 1,7 pontos percentuais face a fevereiro, naquele que foi a maior queda desde 1978, quando os registos do BdP começaram.



O indicador do Banco de Portugal (BdP) que mede o pulso da atividade económica no país recuou 11,5% em agosto deste ano, depois de em julho ter deslizado 11,2%, perdendo tração pelo décimo oitavo mês consecutivo. De acordo com a instituição, uma "eventual recuperação, já visível noutros indicadores, ainda não está a ser captada por estes indicadores".Em março, o mês em que a pandemia deu a primeira pancada na economia portuguesa, este indicador coincidente caiu 1,7 pontos percentuais face a fevereiro, naquele que foi a maior queda desde 1978, quando os registos do BdP começaram. De acordo com os dados divulgados pelo BdP, o consumo privado desacelerou pelo décimo segundo mês consecutivo, passando de uma variação homóloga de -11,3% em julho para -11,5% em agosto.



Também em abril deste ano, este indicador registou a maior queda mensal desde os primórdios dos registos da instituição portuguesa.





O banco sublinha que "os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente

da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico. Assim sendo, apresentam um perfil mais alisado e não se destinam a refletir em cada momento do tempo a evolução da taxa de variação homóloga do respetivo agregado de contas nacionais".

Estes valores podem ainda ser revistos, devido quer "a revisões estatísticas da informação de base, quer devido à incorporação de nova informação", diz o BdP.

"Em agosto, o indicador coincidente mensal para a atividade económica e o indicador coincidente mensal para o consumo privado registaram uma relativa estabilização", pode ler-se no comunicado enviado pelo BdP, que acrescenta que "no contexto de elevada volatilidade económica, à semelhança das estimativas dos meses anteriores, os indicadores coincidentes apresentam uma maior dificuldade na identificação do ciclo e da tendência da economia".