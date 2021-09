Atividade económica estabiliza no arranque de setembro

A atividade económica estabilizou no início do mês de setembro face ao mesmo período do ano passado, depois de ter diminuído no final de agosto, segundo o indicador diário do Banco de Portugal divulgado esta quinta-feira, 9 de setembro."Na semana terminada a 5 de setembro, o indicador diário de atividade económica (DEI) e a taxa bienal correspondente estabilizaram face à semana anterior", lê-se na nota do supervisor.

O DEI é um indicador lançado recentemente pelo BdP para identificar "mais facilmente" alterações abruptas na atividade económica, mas não constitui uma previsão oficial da instituição liderada por Mário Centeno.









O indicador sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país - são os chamados indicadores de alta frequência.



Uma vez que a evolução recente do DEI se encontra "fortemente influenciada por efeitos base decorrentes dos eventos verificados durante 2020, o que afeta de forma significativa a evolução homóloga da atividade em 2021", o banco central divulga também a evolução da taxa bienal, de forma a mitigar a influência destes efeitos base acumulando a variação, em dias homólogos, para um período de dois anos.







(Notícia atualizada às 11:15)