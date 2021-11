Atividade económica mantém-se estável no início de novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atividade económica em Portugal estabilizou na primeira semana de novembro, segundo o indicador de atividade económica divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. A estabilização do indicador acontece depois em outubro ter havido uma quebra na atividade, que acabou por estabilizar na última semana do mês.



"Na primeira semana de novembro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação da atividade em linha com a observada na semana anterior", lê-se na



O indicador do Banco de Portugal, criado para medir semanalmente o estado da economia, permite avaliar quase em tempo real a evolução da economia portuguesa. Destina-se a identificar "mais facilmente" alterações abuptas na atividade económica, mas não constitui uma previsão oficial da entidade reguladora da banca.

, o DEI indicava que a atividade económica tinha estabilizado, depois de ter um ligeiro recuo face à semana terminada a 11 de outubro. Ainda assim, a estabilidade económica regressou no final do mês e manteve-se agora no arranque de novembro, evidenciando que o recuo registado se tratou apenas de um ligeiro abrandamento.





O DEI é divulgado semanalmente à quinta-feira, com informação até ao domingo precedente. Sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.