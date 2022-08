Atividade económica reforça sinais de abrandamento na terceira semana de agosto

A economia portuguesa parece reforçar os sinais de arrefecimento em agosto face ao mesmo período do ano passado, apesar dos sinais positivos de alguns setores, como o turismo e a produção industrial. É o que mostra o indicador diário de atividade económica calculado pelo Banco de Portugal.

De acordo com os dados recolhidos na terceira semana deste mês, a economia estava a expandir-se apenas 0,7% em termos homólogos, ou seja, face ao mesmo período do ano passado. Segundo a nota do Banco de Portugal, "na terceira semana de agosto, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à observada na semana anterior."

No período em análise, que abrange a semana de 15 a 21 de agosto, a média móvel do indicador diário foi de 0,7%, quando na semana anterior tinha rondado os 4% e no início do mês superou os 7% em termos homólogos.







Este indicador de alta frequência - criado durante a fase da pandemia -, procura captar, quase em tempo real, o andamento da economia, através da análise de um conjunto de variáveis: o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes, explica o Banco de Portugal.



Os economistas do BdP calculam também a taxa trienal para alisar os efeitos mais fortes da pandemia durante os primeiros anos da pandemia. "A evolução do DEI encontra-se influenciada por efeitos base decorrentes dos eventos verificados durante 2020 e 2021, o que afeta de forma significativa a evolução homóloga da atividade em 2021 e 2022. Uma forma de mitigar a influência destes efeitos base é através do recurso a uma taxa trienal, o que corresponde a acumular a variação, em dias homólogos, para um período de três anos".



Olhando para este indicador, a média móvel semanal também abrandou, mas ficou acima dos valores registados no mesmo período de 2019.







O Banco de Portugal sublinha que este indicador não é uma previsão oficial da instituição liderada por Mário Centeno.