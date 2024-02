Atraso na retoma do euro trava PIB português

Partilhar artigo



Apesar da aceleração da economia portuguesa no final do ano passado, a Comissão Europeia reviu novamente em baixa o crescimento do PIB neste ano. A estagnação na Zona Euro ainda está longe de ser ultrapassada e não são de esperar ganhos para Portugal pelo lado da procura externa, avisa Bruxelas.



As previsões intercalares de inverno apontam agora para que o PIB nacional cresça em termos reais apenas 1,2% em 2024, numa ...