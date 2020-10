Banco de Portugal: Atividade económica melhora pela primeira vez desde início da pandemia

O indicador coincidente do Banco de Portugal para medir a atividade económica em Portugal registou a primeira melhoria desde o início da pandemia, sinalizando que a recuperação da economia ganhou força no mês passado.





O indicador da atividade económica registou uma queda homóloga de 10,7% em setembro, que é a menos acentuada do que a descida de 11% verificada em agosto, mês em que foi atingido o mínimo histórico da série.





No que diz respeito ao consumo privado, o indicador registou uma quebra homóloga de 9,1%, atenuando as descidas verificadas nos dois meses anteriores.





Estes dados publicados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal contrariam as indicações da última síntese económica do Instituto Nacional de Estatística, que apontava para um abrandamento da economia portuguesa em setembro.



O mês de setembro assinala um "ritmo de recuperação (…) mais lento (…) que nos meses anteriores", a par de uma queda na confiança dos consumidores, que está agora "significativamente abaixo dos níveis pré-pandemia", escreveu o INE a 20 de outubro.



O agravamento da pandemia, em Portugal e na Europa, poderá travar a recuperação da economia portuguesa face à quebra histórica de 16,3% sofrida pelo PIB de Portugal no segundo trimestre. As estimativas divulgadas a semana passada pelo FMI apontam para uma queda de 10% no PIB de Portugal este ano.





No que diz respeito ao terceiro trimestre (que termina em setembro), a Católica aponta para uma variação homóloga do PIB negativa em 12,5%, com um crescimento trimestral em torno dos 5% em cadeia.



Já o ISEG estima que o PIB tenha crescido entre 10,4% e 12,8% em relação aos três meses anteriores e que a variação homóloga se venha a situar entre -8% e -6%.