Banco de Portugal corta previsão de crescimento para 4,9% este ano

Leia Também Salários não vão acompanhar subida de preços, antecipa Centeno

O Banco de Portugal reviu em baixa a sua previsão de crescimento para este ano e para 2023, refletindo o impacto da guerra na Ucrânia e o aumento da incerteza. Em vez de 5,8%, a instituição liderada por Mário Centeno espera agora um aumento de 4,9% do PIB em 2022. No próximo ano, o ritmo da atividade económica deverá abrandar para 2%. Já a inflação vai disparar para 4% este ano, abrandando depois para 1,6%. Os números foram publicados esta quinta-feira, no Boletim Económico.O corte nas expectativas de crescimento da economia deve-se à invasão russa da Ucrânia, que dita um aumento do preço das matérias-primas, retira confiança aos agentes económicos e introduz turbulência nos mercados financeiros, explica o banco central. Além disso, também as sanções comerciais e financeiras impostas à Rússia implicarão um preço a pagar pelas economias do ocidente.Outro motivo para a revisão em baixa em 2022 é o facto de a economia ter crescido abaixo do previsto no último trimestre de 2021, e ter revelado indicadores mais fracos no arranque deste ano, por causa de uma nova vaga da pandemia de covid-19.Estas projeções assumem, ainda assim, que o cenário não se agrava significativamente e que não há uma escalada no conflito. Também presumem que os constrangimentos nas cadeias de valor globais se dissipam no médio prazo. Mas há um cenário adverso: caso o conflito se prolongue ou agrave, a economia portuguesa pode crescer apenas 3,6% em 2022 face a 2021, o que na prática significa estagnar face ao crescimento conseguido no final do ano passado.Em conferência de imprensa, o governador Mário Centeno explicou que este cenário admite variações trimestrais do PIB, em média, nulas, podendo mesmo registar-se quedas trimestrais.No cenário central, o Banco de Portugal explica que o "perfil de crescimento" da economia portuguesa beneficia dos fundos da União Europeia e da manutenção de condições de financiamento favoráveis. Esta entrada de capital vai permitir sustentar a subida do investimento, que deverá avançar 6,1% este ano e 9,2 no próximo ano.Também as exportações deverão continuar a subir, com os bens a beneficiar de uma procura externa favorável e os serviços a ganhar com a recuperação do turismo, depois das fortes quedas da pandemia. Por enquanto, o Banco de Portugal admite apenas "efeitos limitados do conflito na Ucrânia" no turismo português e espera que as exportações de serviços ultrapassem o valor do pré-pandemia ainda no primeiro semestre deste ano.(Notícia em atualização)