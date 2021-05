Bruxelas diz que a União Europeia recupera PIB do pré-pandemia ainda este ano

Leia Também Bruxelas corta projeção de crescimento da economia portuguesa para 3,9% este ano

A União Europeia deverá recuperar o seu nível de atividade pré-pandemia ainda este ano. A expectativa é da Comissão Europeia que ficou mais otimista com a incorporação dos Programas de Recuperação e Resiliência desenhados pelos Estados-membros, no seu cenário para o crescimento económico.Nas Projeções de Primavera, divulgadas esta quarta-feira em Bruxelas, a Comissão antecipa um crescimento de 4,2% para a União Europeia este ano (4,3% na Zona Euro), seguido de nova subida de 4,4% em 2022 (o mesmo para a moeda única). O cenário é mais otimista do que o que tinha sido traçado nas Projeções de Inverno, em fevereiro, quando se esperava que o nível de atividade do pré-pandemia só fosse retomado no próximo ano.A melhoria das expectativas da Comissão chega num momento em que os Estados Unidos aceleram o crescimento económico, ajudados por avultados programas de estímulo lançados pela administração de Joe Biden, e em que a reação da Europa contrasta pela sua lentidão. Chega também depois de a China já ter dado como recuperado o nível de atividade pré-crise, e na sequência de o Banco de Inglaterra ter revisto em alta a projeção de crescimento para o Reino Unido este ano."Juntamente com o apoio da conjuntura externa, a incorporação nesta previsão dos Programas de Recuperação e Resiliência para todos os Estados-membros (...) explica muita da revisão em alta do crescimento desde o Inverno", explica a Comissão. "Esta é também a razão pela qual se espera agora que a União Europeia regresse ao seu nível de PIB do pré-pandemia no final deste ano, o que é mais cedo do que o anteriormente esperado", frisa ainda."Isto são boas notícias. Mas para que isto aconteça, a implementação é essencial", assinala Maarten Verwey, diretor-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, nas palavras introdutórias do relatório.Confrontado na conferência de imprensa sobre os dois meses previstos pela Comissão para a aprovação dos planos de recuperação dos países, Paolo Gentiloni, comissário para a Economia, explicou que a Comissão está a "ajustar" alguns destes planos e que é preciso depois transpô-los para documentos "legalmente válidos", de forma a permitirem a libertação do financiamento para os países. Gentiloni disse que esperava que o Conselho Europeu pudesse depois aprovar os documentos na "segunda metade de junho."A recuperação da União Europeia continua, contudo, marcada por uma desigualdade grande entre os países. "As diferenças entre os países no ritmo de recuperação da crise mantém-se substancial", reconhece a Comissão Europeia.Dezassete Estados-membros conseguem regressar ao seu ritmo de atividade pré-crise ainda este ano, enquanto os restantes, onde se inclui Portugal, têm de esperar por 2022. Além disso, há países que chegam ao próximo ano com um nível de atividade económica consideravelmente superior ao que tinham no último trimestre de 2019, enquanto noutros a diferença é curta.Os peritos comunitários explicam que, em certa medida, esta diferença no ritmo da retoma está relacionada com a exposição das várias economias ao setor do turismo e com a sua abertura a outros mercados, mas também com a dimensão dos pacotes de medidas adotadas para amparar os efeitos da covid-19 na atividade.(Correção no segundo parágrafo: por lapso, indicava-se que a projeção de crescimento do PIB para a zona euro e a União Europeia em 2022 era de 4,3%. O valor correto é 4,4%. Pedimos desculpa aos leitores.)