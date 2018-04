Numa entrevista à Bloomberg TV, o governante lembra que Portugal tem estado "acima das previsões de crescimento"."Temos espaço para ir além das previsões, mas queremos ser prudentes e não fazer previsões muito positivas", disse o ministro citado pela agência financeira.Quando apresentou o orçamento, em Outubro, as previsões de crescimento do Governo situavam-se em 2,2%.Caldeira Cabral disse ainda que o objetivo do Governo é o de reduzir o défice orçamental para 0,7% do produto interno bruto (PIB) em 2018.Em 2017, o crescimento de 2,7% foi o mais forte desde 2000.