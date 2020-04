Católica admite quebra do PIB de até 1,8% no primeiro trimestre

No cenário central, mas "relativamente benigno face à gravidade da situação atual", o centro de estudos (NECEP) da Universidade Católica estima que o PIB tenha contraído 0,3% em cadeia no primeiro trimestre deste ano. No pior cenário, porém, terá recuado 1,8%.





O cenário base usa os indicadores ao longo do trimestre, enquanto o alternativo dá mais peso aos indicadores disponíveis até março. Nos dois cenários, a taxa de desemprego sobe: de 6,7% no último trimestre do ano para 6,8% ou 7%.





No último trimestre do ano passado a economia cresceu 0,7% mas deverá agora cair 0,3% em cadeia, estima a equipa de economistas.





"Este cenário, relativamente benigno face à gravidade da situação atual, é justificado pelo arranque de ano favorável em termos de consumo, investimento e exportações que foi, entretanto, abruptamente interrompido em março, como sugerem os indicadores já disponíveis", explica a Católica em comunicado.





No cenário base, os economistas contam com uma quebra de 0,9% no consumo privado. "No entanto, dada a quebra abrupta registada em alguns indicadores de alta frequência, não é de descartar um cenário alternativo, com este agregado a recuar 2,5% por via da alteração do comportamento dos portugueses visível em estabelecimentos de ensino, comerciais e de serviços a partir de 11 de março".





Assim, num cenário "mais severo" de mudança do nível de atividade, "o PIB já terá contraído 1,8% em cadeia e 0,3% na variação homóloga, com a taxa de desemprego a elevar-se a 7%".







PIB deverá cair este ano entre 5% e 20%





A folha trimestral do NECEP reitera, ainda, as projeções para o ano de 2020 que a Católica tinha já divulgado no final de março.





Num contexto de "elevada incerteza" sobre a evolução da atividade económica, os economistas estimam, num cenário central, uma contração de 10% do PIB, com uma taxa de desemprego de 10,4%.





"O cenário pessimista, associado a uma situação de crise sanitária prolongada, aponta para uma contração do produto em torno dos 20%, com o desemprego a fixar-se nos 13,5% em 2020".





Já um cenário mais otimista "de crise sanitária curta e recuperação rápida" poderia implicar uma queda do PIB de 4% em 2020, com a taxa de desemprego a manter-se na casa de um dígito (8,5%)".