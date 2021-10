Católica prevê crescimento do PIB de 4,3% em 2022, abaixo da estimativa do OE

Os economistas da Católica reviram em baixa a estimativa para o crescimento da economia portuguesa em 2022 e esperam agora que o PIB avance 4,3%, bastante abaixo da previsão inscrita pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado (OE).

O núcleo de previsão da Católica de Lisboa (NECEP) é o mais pessimista, entre várias entidades que estimam a evolução da economia do país, para a recuperação do PIB no próximo ano. Mas a diferença é considerável face à previsão do ministério das Finanças, que desenhou um Orçamento do Estado assente num crescimento económico de 5,5% em 2022.

O NECEP explica que o crescimento económico de 2022 "refletirá, ainda, um efeito base assinalável devido ao primeiro trimestre fraco do corrente ano", e que acabou por influenciar a recuperação do conjunto de 2021.

E, nesse sentido, os economistas estão também menos otimistas em relação a 2021. Esperam agora que a economia cresça 3,7%, menos 0,2 pontos percentuais do que o previsto anteriormente. Este valor também fica substancialmente abaixo do estimado pelo Governo para este ano (4,8%).

Terceiro trimestre foi o menos afetado pela pandemia

Ainda assim, o "trimestre de verão foi o menos afetado até ao momento pelas restrições à atividade económica e social no âmbito do combate à pandemia". Nesse sentido, os economistas estimam que o PIB tenha avançado no terceiro trimestre 1,5% em cadeia e 2,9% em termos homólogos. "A retoma da fileira do turismo e das viagens internacionais foi importante, mas o nível de atividade está ainda muito abaixo do normal", apontam.

Por isso, o resto do ano deverá ser influenciado "pelo efeito combinado da intensidade das restrições à atividade económica em Portugal e na Europa, mas também da economia internacional com sinais de abrandamento oriundos dos Estados Unidos, da China e da Zona Euro", admite o NECEP.