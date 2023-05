CEO da KPMG: “Verifica-se uma crescente resiliência das empresas”

Os empresários continuam a acreditar que há margem para crescer e o risco do aumento do crédito malparado ou de crescerem as insolvências é relativamente reduzido, sustenta Vítor Ribeirinho. O CEO da KPMG diz que os bancos estão hoje mais bem preparados para enfrentar a crise.



O CEO e “chairman” da KPMG Portugal acredita que as empresas portuguesas estão mais fortes e afasta receios de uma “cadeia de insolvências”. Tiago Sousa Dias Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 08:30







Verifica-se no mercado português "uma crescente resiliência das empresas e não é uma resiliência de sobrevivência. É uma resiliência no bom sentido, uma capacidade de reagir às adversidades, de se renovarem, de fazer investimento". Tanto que "estão hoje mais bem preparadas" e, se é certo que "há uma consciência de que estamos quase numa recessão, essa consciência faz

