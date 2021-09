CFP revê em alta crescimento do PIB para 4,7% este ano

A economia portuguesa deverá crescer 4,7% este ano, antecipa o Conselho das Finanças Públicas (CFP), revendo em forte alta as mais recentes projeções. A concretizar-se, este ritmo de crescimento ficará acima da meta que tinha sido definida pelo Governo, de 4%. As projeções do organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral foram atualizadas no relatório "Perspetivas económicas e orçamentais 2021-2025", publicado esta quinta-feira, 16 de setembro.Para o próximo ano, o CFP também está mais otimista, antevendo um crescimento de 5,1% do PIB. "Esta revisão em alta resulta da incorporação do contributo da aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dos desenvolvimentos económicos a partir do 2.º trimestre de 2021 e do levantamento das restrições à atividade económica num país com uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo", justificam os peritos em macroeconomia e contas públicas.Em março, o CFP antevia um crescimento de apenas 3,3% este ano e de 4,9% em 2022. Agora aproxima-se das projeções apresentadas em julho pelo Banco de Portugal (4,8% este ano e 5,6 em 2022).Com as novas projeções, o CFP acredita agora que o mercado de trabalho também terá um desempenho melhor este ano do que chegou a admitir em março. A taxa de desemprego deverá ficar em 7,3%, o valor previsto pelo Governo no Programa de Estabilidade, em vez dos 8,3% que a entidade de monitorização da economia e finanças públicas antecipava.A partir de 2023, e até 2025, a expectativa é que o ritmo de crescimento da economia portuguesa se aproxime do PIB potencial, rondando os 2%.Segundo as contas do CFP, num cenário de políticas invariantes (ou seja, considerando apenas as medidas que já estão legisladas) o défice orçamental recuaria para 2,4% do PIB, no próximo ano. Nesta hipótese, o desequilíbrio das contas públicas ficaria já abaixo do referencial de 3% inscrito nas regras comunitárias – um limiar que ainda não tem de ser cumprido por causa da conjuntura de pandemia.Esta previsão do défice é importante na medida em que permite aferir a margem com que o Governo parte para as negociações do Orçamento do Estado para 2022, prestes a arrancar no Parlamento. O Ministério das Finanças já tinha apresentado um quadro com a estimativa do impacto das medidas de política invariantes no próximo ano (que ronda os dois mil milhões de euros), mas não revelou uma projeção para o saldo orçamental neste mesmo pressuposto. Há variações na receita e na despesa que não estão contempladas no quadro, por resultarem de efeitos da conjuntura macroeconómica e de medidas extraordinárias.Ora, segundo as contas do CFP, esses impactos negativos no saldo identificados pelo Governo serão compensados por outros efeitos, resultando numa redução no défice orçamental das administrações públicas.O CFP explica que a diminuição do défice resulta do crescimento económico e da reversão das medidas de combate à pandemia. A perspetiva é o "o regresso ao normal funcionamento da economia", que sustenta a redução continuada do desequilíbrio das contas públicas ao longo de todo o horizonte de projeção. O défice ficaria assim em 1,6% do PIB em 2023, continuando a diminuir até atingir 1,3% do PIB em 2025.Neste cenário, a partir de 2023 o saldo primário (ou seja, descontando os encargos com juros) já é positivo, o que contribui para uma redução acelerada da dívida pública. O CFP diz que em 2021 a dívida será de 128,7% do PIB (o Ministério das Finanças espera 128%), no próximo ano estará em 122,5% e no final do horizonte de projeção será de 114,1%.Ainda assim, o Conselho liderado por Nazaré da Costa Cabral, faz um apelo veemente ao controlo da despesa: "O controlo da despesa é de facto agora, mais do que nunca, essencial". No documento, o CFP argumenta que o exercício de revisão da despesa deve ser melhorado, considerando os seus impactos até ao momento "tímidos" e apelidando o que tem sido reportado pelo Governo nos relatórios dos vários orçamentos do Estado como uma "versão minimalista" da medida."Não existem dados publicados sobre a efetiva concretização de poupanças no âmbito deste exercício de revisão de despesa nem este exercício se compara com o realizado noutros países", critica a instituição, argumentando que o exercício de revisão da despesa deve permitir priorizar os gastos."Este esforço de priorização da despesa será, nos próximos anos, um dos maiores desafios da gestão e das finanças públicas", frisam os peritos, pedindo que se acabem com as ilusões sobre quem vai pagar os custos da transição ambiental, digital e do envelhecimento: "Convém que não haja ilusões: o PRR apenas financiará e no imediato uma (pequena) parte desses custos."