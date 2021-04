CIP alerta para problemas do desinvestimento e vê desemprego aumentar até junho

Cerca de três quartos das empresas portuguesas querem manter ou aumentar o número de trabalhadores ao longo dos próximos meses enquanto 40% está a receber encomendas de novos clientes. Mas o desinvestimento esperado pode trazer problemas de competitividade a médio e longo prazo.São dados do barómetro Sinais Vitais, recolhidos pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pelo ISCTE, que dão conta de uma ligeira recuperação da economia, embora "lenta e incerta" na perspetiva das empresas. Para Óscar Gaspar, membro da direção da CIP, a crise "está longe do fim".Quase um terço da amostra está a planear reduzir o investimento até ao final do trimestre em 58%, em média, com 44% das grandes empresas a liderar a tendência (em valor igual às que pretendem manter todos os empregados). São também as maiores empresas quem menos pensa em recrutar, seguidas por 18% das micro empresas - também segundas na corrida aos cortes nas equipas.A análise de Óscar Gaspar aponta "uma degradação muito forte das expetativas das empresas bastante preocupante e uma perspetiva menos positiva da evolução da economia, que pode colocar em risco a competitivade do país a médio e longo prazo".São as médias empresas quem mais quer contratar (24%) até ao final de junho, seguidas pelas grandes empresas (20%). Mas, entre as empresas de maior dimensão são também 20% as que pretendem despedir. Transversalmente, a tendência é de manutenção da força laboral, com as pequenas empresas a liderar com 79% das respostas.Segundo Óscar Gaspar, os números não mentem e "face à queda do PIB nos últimos trimestres o mercado de trabalho aguentou e as empresas fizeram de tudo para manter os empregados que tinham. Não houve uma delapidação da capacidade produtiva das empresas, que estão à espera de oportunidades para regressar a plena atividade".Ainda assim, e segundo o barómetro, é expectável que o desemprego aumente até ao final do segundo trimestre já que, "o impacto das empresas que esperam reduzir os recursos humanos é superior (26%) face às que pensam aumentar (12%)".

Outro indicador positivo é o das encomendas em carteira. São 38% as empresas que a 1 de abril tinham aumentado ou mantido o número de encomendas, face aos 32% das empresas que viram as encomendas diminuir. As empresas que viram as encomendas diminuir representam a maior fatia do total, mas há uma clara evolução positiva face ao último inquérito, em que 44% das empresas tinham menos encomendas, e apenas 9% as viam aumentar face ao mesmo mês de 2019 - são agora 15%.

O diretor da CIP explica que "começa a haver mais atividade e uma perspetiva de melhoria da atividade com 40% das empresas a vender para novos clientes". Segundo as mesmas empresas, "16% do total de vendas" são para novos clientes, o que leva Óscar Gaspar a concluir que "há uma nova estratégia comercial para fazer face a nova realidade", que está a surtir efeito.Face à última análise, a generalidade da opinião mantém-se: 84% dos decisores acredita que os programas de apoio estão aquém do necessário. Em fevereiro eram 85%.Ainda assim, 60% das empresas optaram por candidatar-se a estes apoios. Dessas, 70% foram aprovadas, 8% foram rejeitadas e as restantes estão à espera de uma decisão. Mais a fundo, dentro das que foram aprovadas para receber apoio, 82% recebeu já a quantia que lhe era destinada.Entre as empresas que não procuraram o auxílio do Estado, 38% consideraram que não necessitam, já as restantes não se qualificam de acordo com os critérios.Quanto ao processo em si, 66% dos empresários acredita que o processo é "burocrático" ou "muito burocrático".

Óscar Gaspar justifica estas respostas com o atraso dos fundos comunitários, que tardam em chegar: "Estamos há mais de uma ano em situação pandémica e a Europa continua a marcar passo e a jogar em termos políticos, mas em termos económicos não se tem visto muito resultado".

O estudo contemplou um total de 618 empresas, 79% das quais eram micro e pequenas empresas, e 4% eram grandes empresas distribuídas por todo o país.