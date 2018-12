Comércio abranda e produção industrial com o pior mês do ano

O crescimento do volume de negócios no comércio a retalho abrandou em Novembro e a produção industrial registou a maior queda do ano no mesmo mês, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

O índice que mede o volume de negócios no comércio a retalho cresceu 4,1% em Novembro, o que traduz um abrandamento de 1,5 pontos percentuais face ao aumento de Outubro.

"Ambos os agrupamentos considerados, Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares, contribuíram para a desaceleração do índice geral, com reduções de 1,4 pontos percentuais e 1,6 pontos percentuais nas respectivas taxas de variação homóloga, que se fixaram em 3,4% e 4,7% em Novembro, pela mesma ordem", refere o INE.

Apesar do abrandamento em Novembro, a variação média dos últimos 12 meses está em 4%, em linha com o registado nos restantes meses. Comparando Novembro com Outubro, as vendas no comércio a retalho registaram um aumento mensal de 1,6%.

O índice de emprego no comércio a retalho aumentou 1,8% em termos homólogos, as remunerações efectivamente pagas subiram 4,1% e o índice de horas trabalhadas cresceu 1,6%.

Produção industrial recua

O INE também publicou novos dados sobre a indústria portuguesa. O índice de produção industrial registou uma queda homóloga de 2,9%, que representa a descida mais pronunciada deste ano e compara com a baixa de 0,1% registada em Outubro.

O INE dá conta que "todos os Grandes Agrupamentos Industriais apresentaram contributos negativos para a variação do índice total, destacando-se, pela sua intensidade, o do agrupamento de Bens Intermédios", que desceu 4%.