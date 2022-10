A confiança das famílias afundou em setembro e outubro, atingindo um valor próximo do início da pandemia de covid-19, em abril de 2020. Também o indicador de clima económico, que avalia o sentimento das empresas, piorou em outubro.



A conclusão é deixada pelo INE, que divulgou nesta sexta-feira, 28 de outubro, os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores.



No que diz respeito às famílias, descreve o INE, o saldo das opiniões sobre a evolução passada dos preços aumentou nos últimos dois meses, renovando o valor máximo da série. A queda em outubro deveu-se à expectativa das famílias com a sua situação financeira, que esperam que se agrave nos próximos meses. Em sentido contrário, nota o INE, as perspetivas sobre a evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias contribuíram positivamente para o indicador.



Já o saldo das expectativas das famílias relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu nos últimos dois meses, mais expressivamente em outubro, atingindo o valor mais baixo desde abril de 2020 aquando do início da pandemia.



Relativamente às empresas, o indicador de clima económico "diminuiu entre agosto e outubro, reforçando o movimento descendente iniciado em março e atingindo o mínimo desde abril de 2021", com a confiança dos setores da indústria transformadora, da construção e obras públicas, do comércio e dos serviços a diminuírem de forma generalizada.



Segundo o INE, a evolução do indicador no último mês refletiu o contributo negativo das apreciações sobre a carteira de encomendas e as perspetivas de emprego - "mais intenso" neste último caso.





"Os saldos das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentaram significativamente em setembro e outubro no Comércio e na Indústria Transformadora, embora situando-se ainda em níveis inferiores aos máximos das séries observados em março e abril, respetivamente", descreve o INE.





Este saldo diminuiu nos serviços e de "forma ligeira" na construção e obras públicas, permanecendo em níveis inferiores aos máximos atingidos em abril e junho.



(Notícia atualizada com mais informação)