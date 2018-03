Confiança dos consumidores europeus estabiliza

A confiança dos consumidores europeus estabilizou em Março face aos níveis registados em Abril. A situação é comum tanto à Zona Euro como à União Europeia a 28.



De acordo com uma estimativa rápida da Comissão Europeia divulgada esta terça-feira, 27 de Março, o indicador de confiança manteve-se inalterado face a Março na Zona Euro, tendo permanecido nos 0,1 pontos. Ao nível da União Europeia, o indicador também estacionou face ao mês precedente, desta feita nos - 0,3 pontos.





Num e noutro casos, o indicador de confiança dos consumidores permanece, assim, num dos níveis mais altos dos últimos anos e bem acima da média europeia de longo prazo.





O indicador de confiança da Comissão Europeia é calculado a partir do resultado de questionários aos consumidores de cada um dos países.





No caso português, os inquéritos são dirigidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que esta terça-feira, 27 de Março, já veio colocar a confiança dos consumidores nacionais a crescer 2 pontos face ao mês anterior, o melhor ritmo desde Dezembro, devido, sobretudo, a perspectivas positivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país, da poupança e do desemprego.