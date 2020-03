Segundo o organismo de estatísticas, a degradação do indicador resultou do contributo "de todas as componentes, perspetivas de realização de compras importantes, opiniões e expectativas sobre a evolução da situação financeira do agregado familiar e expectativas relativas à evolução da situação económica do país, de forma significativa no último caso."O INE revela ainda que o indicador de clima económico também diminuiu de forma significativa em março, "retrocedendo para valores próximos dos observados no final de 2016", diz o INE, notando que a quebra foi de "magnitude semelhante à verificada em abril de 2011", quando o país estava em plena crise financeira, prestes a iniciar o programa de resgate da troika por ter perdido o acesso ao financiamento no mercado internacional.No caso dos empresários, a recolha de informação incidiu sobre o período até 24 de março, pelo que já reflete o impacto de medidas como o estado de emergência. De forma geral, a confiança na indústria, construção, comércio e serviços diminuiu.Mas destaca-se pela negativa o comportamento dos serviços, que atingiu o valor mais baixo desde abril de 2014, com todas as suas componentes a piorar - atividade da empresa, opiniões e perspetivas sobre a evolução da carteira de encomendas, sendo que esta última registou um agravamento "forte", sublinha o INE.(Notícia atualizada às 10:38)