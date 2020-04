O INE explica que no que diz respeito aos consumidores, o pessimismo resulta das expectativas quanto à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e a realização de compras importantes. Na avaliação do país e da capacidade de fazer compras maiores, a confiança atingiu mesmo o nível mínimo desde o início da série. No mesmo sentido, embora com menor magnitude, as opiniões relativas à evolução passada da situação financeira do agregado familiar também contribuíram negativamente, nota o organismo de estatística.Do lado das empresas, o pessimismo também é dominante. Nos serviços, um dos segmentos mais afetado pelas medidas de confinamento da economia, a confiança registou a maior queda desde o início das séries e registou mínimos históricos. No comércio, o sentimento degradou-se de forma expressiva em abril, tendo sido mais acentuada a queda no comércio por retalho, do que no por grosso.Na indústria, que não foi o setor mais afetado pelas medidas de confinamento da economia, a confiança atingiu o valor mais baixo desde 2009. Nos bens de consumo e nos bens de investimento caiu mesmo para o mínimo histórico, mas o mesmo não aconteceu nos bens intermédios. Na construção, a degradação das expectativas foi a mais abrupta desde o início da série, embora o pessimismo não esteja em valores históricos.(Notícia atualizada às 10:32)