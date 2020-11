Construção e negócios na indústria recuperam em setembro, mas ainda com quedas homólogas

Os índices de produção na construção e de negócios realizados na indústria recuperarem em setembro deste ano face ao mês anterior, mas continuam a registar quedas relativas ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística).No primeiro caso, o índice relativo à construção passou de uma variação homóloga de -3% em agosto para -2,2% em setembro deste ano.Em termos de emprego e de remunerações registaram-se variações de -0,5% e 2%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano anterior. Em agosto, as variações tinham sido de -0,5% e nula, pela mesma ordem.Já o índice de volume de negócios na indústria apresentou uma diminuição homóloga de 1,8% no mesmo mês, face a uma queda de 5,7% em agosto.Ainda assim, sem o agrupamento de energia, as vendas teriam aumentado 0,1% em termos homólogos (-4,2% em agosto).