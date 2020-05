Ainda assim, o reflexo desta quebra nos índices do emprego e das remunerações na construção ainda não se está a fazer sentir em pleno. O INE indica que estes dois índices continuam a registar subidas (na ordem dos 0,9% e 1,1%, respetivamente) no trimestre terminado em março.



Porém, o ritmo a que aumentam baixou: no trimestre terminado em fevereiro as subidas eram de 1,5% no emprego e de 4,5% nas remunerações. Olhando apenas para o mês de março, em comparação com o mês de fevereiro, as quebras já aparecem: a contração foi de 0,2% no emprego e de 0,6% nas remunerações.



Apesar de já serem visíveis impactos da pandemia na construção, este não deverá ser o setor de atividade mais afetado, uma vez que as medidas de confinamento aplicadas não obrigaram ao encerramento da laboração de forma generalizada – como aconteceu, por exemplo, no turismo, no comércio ou na maior parte dos serviços (à exceção dos bens e serviços essenciais).



Estatísticas prejudicadas pela pandemia



No reporte, o INE assume que a pandemia já afetou "a quantidade de informação primária disponível," ou seja, a capacidade de as empresas responderem às solicitações para a produção de estatísticas. Este é um risco reconhecido pelo INE desde o primeiro momento, uma vez que com a laboração altamente prejudicada as empresas têm mais dificuldade em responder aos inquéritos e reportar dados sobre a sua atividade.



O INE faz um apelo generalizado para que a informação continue a ser reportada, tendo em conta a sua importância para acompanhar a crise económica. "Apelamos à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas, apesar das dificuldades, na resposta às solicitações do INE. A qualidade das estatísticas oficiais depende crucialmente dessa colaboração, que o INE antecipadamente agradece," lê-se no reporte.



