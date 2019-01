Construção regista crescimento mais baixo desde maio

O índice que mede a produção na construção registou em novembro um crescimento homólogo de 3,8%, o que compara com a variação de 4,4% verificada em outubro, anunciou o INE.

Desde maio de 2018 que a taxa de crescimento na construção não era tão baixa, sendo que o índice tem vindo a acelerar de forma quase contínua desde 2017.

Segundo o INE, ambos os segmentos apresentaram abrandamentos. A construção de edifícios cresceu 4,4% (5,1% em outubro), enquanto a engenharia civil passou de um aumento de 3,4% em outubro para 2,9% em novembro.

O índice que mede a evolução do emprego no setor da construção também abrandou (aumentou 2,2% contra 3,1% em outubro). Já o índice que mede as remunerações acelerou o crescimento para 4,5%.