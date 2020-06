Covid-19 agrava défice das contas externas para 864 milhões de euros

A pandemia da covid-19 fez com que o défice das contas externas piorasse mais de quatro vezes.

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital registou um défice de 864 milhões de euros até abril, incluindo um mês e meio de covid-19 no país, um valor mais de quatro vezes superior ao saldo negativo de 201 milhões registado no mesmo período de 2019.





Até abril deste ano, a balança corrente registou um défice de -1.579 milhões de euros, praticamente três vezes superior ao saldo negativo registado no mesmo período do ano passado. Já a balança de capital teve um excedente de 714 milhões de euros - superior ao saldo positivo de 386 milhões registado até abril de 2019 - o que acabou por atenuar o impacto da balança corrente no saldo das contas externas.



(Notícia em atualização)

Segundo divulgou o Banco de Portugal nesta segunda-feira, 22 de junho, o défice externo português aumentou 663 milhões de euros até abril face ao período homólogo, uma subida superior a 300%.