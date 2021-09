Crédito y Caución projeta maior crescimento económico para 2021

A Ásia dos emergentes, liderada pela China e Índia, destacam-se pelo crescimento projetado de 7,7% para 2021, seguida pela subida de 7% dos Estados Unidos da América, mais 3,5 pontos que a anterior projeção, acreditando a Crédito y Caución que o crescimento nos EUA será potenciado pelo processo de vacinação mas também pelos estímulos orçamentais implementados.



A Crédito y Caución, empresa de seguros de crédito, reviu em alta a sua projeção para o crescimento mundial em 2021. Assim, espera agora uma subida de 6,2% em 2021, mais 0,8 pontos que a anterior projeção de fevereiro.A Ásia dos emergentes, liderada pela China e Índia, destacam-se pelo crescimento projetado de 7,7% para 2021, seguida pela subida de 7% dos Estados Unidos da América, mais 3,5 pontos que a anterior projeção, acreditando a Crédito y Caución que o crescimento nos EUA será potenciado pelo processo de vacinação mas também pelos estímulos orçamentais implementados.

As outras regiões terão crescimentos mais modestos, embora as projeções sejam também melhores que as de fevereiro.A recuperação na América Latina, ajudada pelos preços das matérias-primas, resultará num crescimento em 2021 de 6,5% e a Europa do Leste subirá 5,1%.O crescimento na Zona Euro será mais ténuo, projetando a Crédito y Caución uma subida de 5%. A entidade acredita que todos os Estados-membros conseguirão recuperar os níveis do PIB para os valores pré-pandémicos no final de 2022.Já para 2022, a projeção de crescimento mundial aponta para 4,7%.Segundo a Crédito y Caución, as economias avançadas deverão ultrapassar, em 2021, os níveis pré-crise, com o crescimento de 5,8% em 2021 e 4,2% em 2022.