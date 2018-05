Crescimento das vendas a retalho em Portugal foi o triplo da média da UE

O índice de vendas a retalho cresceu, em Março, face ao mesmo período do ano passado, 0,8% na Zona Euro e 1,8% na União Europeia, revelou esta sexta-feira, 4 de Maio, o Eurostat. Em ambos os casos estes crescimentos representam travagens face aos valores registados em Fevereiro.





E esta foi a realidade vivida por países como Espanha e Alemanha, com este último a reportar mesmo uma quebra do índice.



Portugal esteve entre os Estados-membros que revelaram uma aceleração do crescimento das vendas a retalho, com o índice a aumentar 5,6%. Este foi mesmo um dos ritmos mais pronunciados entre os 28 países da União Europeia. Só Letónia, Hungria, Malta e Polónia registaram aumentos das vendas superiores ao de Portugal.





Do lado oposto esteve a Alemanha, que reportou uma queda das vendas de 1,3%, no mês em análise, bem como a Eslovénia, que registou uma descida de 0,5%.