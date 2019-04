"A evolução do índice agregado foi particularmente influenciado pela secção de 'comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos', que passou de um crescimento de 5,3% em janeiro para 3,9% em fevereiro, contribuindo com 2,2 pontos percentuais para a variação do índice total (3 p.p. no mês anterior)", explica o gabinete de estatística.



Além disso, a secção de "transporte e armazenagem e de atividades administrativas e dos serviços de apoio" deu um contributo negativo ao contrário do que tinha acontecido em janeiro. O mês de fevereiro teve menos dias úteis do que em 2018, mas o INE diz que estes dados nominais são ajustados dos efeitos de calendário e da sazonalidade.



Pelo contrário, as 'atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' aceleraram para um crescimento de 10,5% em fevereiro, o que compara com uma subida de 5,4% em janeiro.



Em cadeia (comparando um mês com o anterior), o índice de volume de negócios dos serviços caiu 0,6%, o que compara com a subida de 3,8% registada em janeiro.



Quanto ao mercado de trabalho, o setor dos serviços continua a contribuir para a melhoria do emprego e das remunerações, cujos ambos índices registaram uma subida de 0,9% e 4,4%, respetivamente, em fevereiro.

