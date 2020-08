Défice externo chega quase aos dois mil milhões de euros no primeiro semestre

de rendimentos de investimento a entidades não residentes. "Já o excedente da balança de rendimento secundário decresceu 96 milhões de euros, o que ficou a dever-se a um aumento do pagamento de transferências correntes ao exterior, por comparação com o período homólogo", indica a nota do Banco de Portugal.



Olhando apenas para o mês de junho, o Banco de Portugal dá nota de uma redução do desequilíbrio externo, com o saldo conjunto das balanças corrente e de capital a melhorar face ao mesmo mês de 2019, atenuando assim a degradação dos números no conjunto do primeiro semestre.



Portugal mais endividado ao exterior



Em resultado da recessão económica e do aumento do défice externo, a economia portuguesa aumentou o seu nível de endividamento ao exterior. Os dados do Banco de Portugal dão conta de uma degradação da posição de investimento internacional (PII) de 100,8% do PIB no final de 2019, para 103,8% do PIB. Em termos nominais, o desequilíbrio até se reduziu ligeiramente (1,9 mil milhões de euros, para 212 mil milhões), mas o PIB encolheu com maior violência, tornando a dívida total mais pesada face à dimensão da economia.



A dívida externa líquida, um indicador apurado pelo Banco de Portugal a partir da PII e que exclui, fundamentalmente, os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, dá nota da mesma tendência de degradação. No primeiro semestre deste ano a dívida externa líquida atingiu 88,8% do PIB, mais 4,1 pontos percentuais do que o verificado no final de 2019.



