Desconfinamento empurra economia para terreno positivo

O desconfinamento está a reforçar os sinais de recuperação da economia, mostra o indicador diário de atividade económica, publicado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Mitigando os problemas de comparabilidade dos dados, o banco central mostra que o PIB está a recuperar, tendo deixado de contrair."Na quarta semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) voltou a registar uma variação homóloga muito superior à da semana anterior", constatam os economistas do BdP. Em grande medida, esta melhoria "reflete o agravamento acentuado dos indicadores no mesmo período de 2020, aquando do primeiro estado de emergência, acentuando a evolução em termos homólogos", mas "além disso, esta recuperação também é reforçada pela atual fase de desconfinamento", lê-se no relatório."Para mitigar a influência na análise económica deste efeito base muito marcado", o banco central calculou a variação da atividade económica tendo em conta os resultados dos dois últimos anos, e não apenas de 2020. Mesmo nesta análise, verifica-se a atividade económica está a recuperar. Olhando para a evolução de médias móveis semanais, o PIB português regista variações positivas há três dias.