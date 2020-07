A taxa de desemprego na Zona Euro voltou a subir em maio, o terceiro mês em que as medidas de confinamento se fizeram sentir na região. Portugal está abaixo da média com uma taxa de 5,5% no mesmo período.





" De facto, esperamos que a taxa de desemprego continue a aumentar nos próximos trimestres. Ainda assim, é provável que o recente êxodo da força de trabalho seja revertido nos próximos meses", segundo uma nota da Capital Economics.



Portugal foi um dos poucos países onde a taxa de desemprego caiu em maio, tal como Espanha, França e Bulgária. A taxa caiu de 6,3% em abril



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa deverá ter destruído cerca de 192 mil empregos, de fevereiro até maio. A taxa de desemprego caiu em maio, mas dadas as dificuldades acrescidas na procura de emprego impostas pelas medidas de confinamento da economia, este não é, neste momento, o melhor indicador para mostrar o ponto de situação do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego na Zona Euro voltou a subir de 7,3%, em abril para 7,4% em maio deste ano, naquele que foi o terceiro mês em que as medidas de confinamento vigoraram na região, segundo o Eurostat. Na União Europeia, a taxa sofreu também um ligeiro aumento de 6,6% em abril para 6,7% em maio.O instituto de estatística oficial da União Europeia estima que 14,366 milhões de pessoas se tenham registado como desempregadas no bloco central em maio, o que representa um aumento de 253 mil pessoas face ao mês anterior. Na Zona Euro, o número de pessoas desempregadas foi de 12,146 milhões, uma subida de 159 mil pessoas.O número de pessoas desempregadas com menos de 25 anos fixou-se nas 2,815 milhões no período em análise na União Europeia, dos quais 2,267 milhões são também na Zona Euro. A taxa de desemprego jovem subiu de 15,7% em abril para 16% em maio na Zona Euro. Na União Europeia, esse aumento foi de 15,4% para 15,7%.