Dívida pública cai em setembro mas sobe para 130% do PIB no terceiro trimestre

No ano passado, Portugal registou uma dívida pública na ordem dos 250 mil milhões de euros, correspondentes a 117,2% do PIB. portuguesa contraiu 5,8% no terceiro trimestre , face ao mesmo período do ano passado, depois de ter recuado 16,4% nos três meses anteriores, marcados pelas fortes medidas de contenção para travar a pandemia.No ano passado, Portugal registou uma dívida pública na ordem dos 250 mil milhões de euros, correspondentes a 117,2% do PIB.

A dívida pública na ótica de Maastricht - aquela que é relevante junto de Bruxelas - atingiu os 267,002 mil milhões de euros em setembro deste ano, passando de 126,1% do PIB (produto interno bruto) no segundo trimestre para os 130% entre julho e setembro, de acordo com os dados revelados hoje pelo Banco de Portugal.Contudo, o endividamento público cai 112 milhões de euros face a agosto, mês em que atingiu máximos históricos acima dos 267 mil milhões de euros. Mas o montante registado agora em setembro continua acima do de julho (264 mil milhões de euros), o máximo histórico até então.O Banco de Portugal justifica que "esta descida refletiu, em grande medida, as amortizações de títulos de dívida, no valor de 0,3 mil milhões de euros".Em termos de peso na economia, a dívida pública aumentou 3,9 pontos percentuais entre julho e setembro para os 130%, o que representa um abrandamento face à subida de 6,6 pontos percentuais no trimestre anterior. Este valor está ainda aquém do previsto pelo Governo português para o final do ano, aquando da entrega do Orçamento do Estado pata 2021 (134,8%).Esta oscilação diferenciadora entre queda líquida do endividamento mensal, e aumento em percentagem do PIB, explica-se pelo facto de este indicador (PIB) ter sofrido um agravamento e pelo engordar da dívida em julho e agosto.Segundo o INE (Instítuto Nacional de Estatística), a economia