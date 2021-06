Dívida pública desce para 272,7 mil milhões de euros em abril

Já a dívida pública líquida dos depósitos das Administrações Públicas voltou a subir em abril, atingindo os 253,4 mil milhões de euros, mantendo uma tendência de crescimento que se verifica desde setembro.



Em abril, a dívida pública líquida de depósitos das Administrações públicas cresceu 2,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior.



Os depósitos das administrações públicas diminuíram 5,5 mil milhões de euros em abril, acrescenta o BdP.

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para aferir as regras europeias, totalizou 272,7 mil milhões de euros em abril, menos 2,5 mil milhões do que no mês anterior, quando registou um valor recorde, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).Segundo uma nota estatística publicada nesta terça-feira, 1 de junho, pelo BdP, depois de três meses consecutivos a crescer, a dívida pública desceu para 272,7 mil milhões de euros, um valor que, ainda assim, é o mais alto desde o início do ano.A redução face ao mês anterior, quando foi atingido um recorde de 275,2 mil milhões de euros, "