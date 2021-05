Economia ainda está abaixo de 2019, mas há bons sinais no investimento

A economia portuguesa vai no bom sentido: nos meses de março e abril os vários indicadores disponíveis sobre a atividade económica revelaram melhorias, diz o Instituto Nacional de Estatística (INE), na síntese de conjuntura publicada esta quarta-feira. Mas continua a funcionar abaixo dos níveis de atividade do pré-pandemia. Há no entanto duas exceções a sublinhar: vendas de cimento e importações de máquinas.



A melhoria dos indicadores verificada em março e, ainda com mais intensidade em abril, "deve-se em grande medida a um efeito de base, visto que, pela primeira vez, decorrido um ano, a comparação incide sobre meses já fortemente afetados pela pandemia", explica o INE. "Em geral, os indicadores observados ainda não atingiram os níveis do período homólogo de 2019", frisa o documento.





são de salientar dois indicadores associados ao investimento, vendas de cimento e importações de máquinas", assinala o organismo de estatísticas.



Conforme explica o INE, tanto o indicador de atividade económica, como o de clima económico registaram melhorias. O indicador de atividade, que está disponível até março, "registou um acentuado aumento", depois dos agravamentos verificados nos primeiros dois meses do ano, quando o país esteve em confinamento estrito. Este indicador sintetiza uma série de outros indicadores quantitativos que refletem a evolução da economia e atingiu em março o valor mais elevado desde abril de 2019.



Do mesmo modo, o indicador de clima, que sintetiza a apreciação qualitativa que os empresários fazem da atividade económica, melhorou "de forma expressiva" em março e abril, tendo mesmo superado "ligeiramente o nível observado no início da pandemia", assinala o INE. Ainda assim, indicam os peritos, continua "abaixo do observado no período homólogo de 2019."





Mas há exceções: "Mas no investimento há vários indicadores que apontam no sentido de uma recuperação já para níveis acima do pré-pandemia. O INE explica que o indicador da formação bruta de capital fixo registou "um crescimento homólogo muito significativo". Reconhece que "parte deste crescimento expressivo é explicado por um efeito de base", relacionado com a comparação com um período já afetado pela pandemia de covid-19, mas assinala que "diversos indicadores associados a este agregado macroeconómico revelam níveis superiores aos observados no período homólogo de 2019".Segundo o INE, todas as componentes - máquinas e equipamentos, construção e material de transporte - deram contributos positivos para o indicador de investimento em março. Tal não aconteceu em nenhum outro mês desde março de 2020, o mês que marcou a chegada da covid-19 ao país.(Notícia atualizada às 11:45 com mais informação)