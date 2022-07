Economia portuguesa é da poucas a cair na UE. PIB europeu avançou 0,6%

A economia portuguesa foi das poucas na União Europeia (UE) que recuou no segundo trimestre face aos três meses anteriores, enquanto o PIB da média dos Estados-membros avançou 0,6%.Segundo o gabinete de estatísticas europeu, o Eurostat, as economias dos Estados-membros que já divulgaram as suas estimativas rápidas do PIB (11 dos 27) cresceram, em média, 0,6% no segundo trimestre face ao trimestre anterior, mantendo o ritmo.Na zona euro, o crescimento em cadeia dos países da moeda única (apenas 9 dos 19 Estados-membros) foi ligeiramente superior 0,7%, acelerando face ao ritmo de crescimento do primeiro trimestre (que tinha sido de 0,5%).Mas os dados do Eurostat mostram que a contração registada em Portugal (-0,2%) foi das poucas a acontecer na UE. Só as economias da Letónia e da Lituânia - muito afetadas pela subida de preços à boleia da guerra na Ucrânia - caíram em termos trimestrais. A Alemanha escapou por pouco, tenho estagnado (crescimento zero) no segundo trimestre.Por outro lado, Itália supreendeu pela positiva, ao crescer 1% - um ritmo de crescimento em cadeia que só é ultrapassado pela Suécia, que cresceu 1,4%.Por outro lado, as taxas de crescimento homólogas são positivas para todos os países que já reportaram dados. Tanto os países da UE, como considerando apenas os países da moeda única, cresceram, em média, 4% (travando face aos registos do trimestre anterior).E, nesse caso, Portugal volta a destacar-se pela positiva, ao crescer 6,9%, sendo o país que mais cresceu face ao segundo trimestre de 2021.Recorde-se que a evolução homóloga é muito influenciada pelo efeito base do ano passado, que foi também muito limitado pelas restrições à atividade económica decretadas para travar a pandemia de covid-19. E ao contrário de outros países europeus, Portugal só recuperou os níveis económicos que tinha no pré-pandemia no primeiro trimestre deste ano.