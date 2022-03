Economistas cortam projeções para este trimestre. PIB pode crescer só metade do esperado

A economia portuguesa deverá crescer menos do que o esperado este ano. Com a invasão da Ucrânia a gerar um efeito "boomerang" na Europa, as projeções de 15 economistas consultados pela Bloomberg apontam para que a atividade económica cresça menos de metade do esperado já nos primeiros três meses do ano.Num inquérito realizado pela Bloomberg junto de 15 economistas, entre os dias 4 e 9 de março, as perspetivas de crescimento da economia portuguesa são revistas em baixa. Ao invés dos 5,3% inicialmente avançados, a "poll" de economistas da Bloomberg prevê agora Portugal feche o ano com uma taxa de crescimento de 5%.A estimativa fica 0,5 pontos percentuais abaixo da previsão do Governo, inscrita no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) , que acabou por ser chumbado na Assembleia da República mas que o Governo promete replicar. O ministro das Finanças, João Leão, reconhece, no entanto, que as previsões de crescimento têm de ser revistas.Apesar de considerar que Portugal será "um dos países menos afetados" pela evolução do conflito na Ucrânia e pelo impacto das sanções económicas à Rússia, o ministro das Finanças, João Leão, já admitiu uma revisão em baixa dos 5,5% projetados. Ainda assim, "tudo indica que Portugal vai continuar a ser um dos países que mais cresce na Europa", garante.Para este primeiro trimestre de 2022, os economistas da Bloomberg cortaram as projeções para metade, prevendo que o produto interno bruto (PIB) português mantenha a trajetória de crescimento que se têm verificado nos últimos meses, mas aumente apenas 0,4% em vez de 0,8%.No segundo trimestre é esperada uma aceleração no ritmo de crescimento da atividade económica, mas ainda assim abaixo do previsto anteriormente: 0,7% em vez de 1%.Apesar da revisão em baixa das projeções para este ano, o grupo de especialistas da Bloomberg acredita que o ritmo de crescimento mais tímido deste ano não deverá comprometer a retoma económica de 2023. As previsões indicam que Portugal deverá crescer 2,5%, tal como tinha sido anteriormente avançado.