Empresas contam exportar mais este ano do que no pré-pandemia

As empresas em Portugal contam este ano exportar mais do que no pré-pandemia, perspetivando uma subida nominal das vendas lá fora de 6,5%, face a 2021. Os dados foram revelados esta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo o boletim, os empresários esperam que as exportações para os mercados extra-comunitários cresçam 7,7% enquanto as vendas para os países dentro da União Europeia deverão ter uma subida um pouco mais contida, de 6%."A confirmarem-se, estas perspetivas das empresas permitirão uma recuperação para valores de exportações de bens superiores aos registados no período pré-pandemia", adianta o INE.As expectativas de subida das exportações estão particularmente positivas na categoria de máquinas, outros bens de capital (excetuando material de transporte) e seus acessórios, cuja previsão dos empresários aponta para uma subida nominal de 9,3%. Nos produtos alimentares e bebidas a projeção também se destaca, com uma expectativa de aumento de 5,3%.Estas previsões para 2022 têm já subjacente uma revisão em forte alta das perspetivas para as exportações em 2021, o que as torna um sinal mais positivo sobre o andamento da economia. As previsões das exportações no ano passado foram revistas em alta para 13,5%, mais 6,3 pontos percentuais do que a projeção anterior dos empresários.Mas o INE deixa uma ressalva: estes números não descontam o efeito da variação dos preços, pelo que poderão estar altamente inflacionados. "É possível que esta revisão, consistente com a informação do Comércio Internacional de bens que aponta, aliás, para uma variação nominal ainda mais acentuada, não decorra somente de um aumento de quantidade mas também, em grande medida, do forte crescimento de preços que se terá intensificado ao longo do ano passado", avisa o INE.