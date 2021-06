Endividamento da economia desce ligeiramente para 752,9 mil milhões de euros em abril

O endividamento da economia baixou 300 milhões de euros em abril, para 752,9 mil milhões de euros, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal. A ligeira descida face ao recorde que tinha sido registado em março ficou a dever-se a uma redução do endividamento das administrações públicas que foi quase compensada na totalidade pelo aumento das dívidas carregadas pelo setor privado.Conforme explica o Banco de Portugal, o setor público registou uma redução do endividamento na ordem dos 2,4 mil milhões de euros, quase na totalidade explicado pela diminuição das dívidas face ao exterior. Também o endividamento junto do setor financeiro baixou, mas apenas em cerca de 300 milhões de euros.Já no setor privado, tanto as empresas não financeiras como as famílias ficaram ainda mais endividadas em abril. As empresas foram buscar 1,8 mil milhões de euros de financiamento ao exterior (que contribuiu para uma subida líquida das suas dívidas na ordem dos 1,7 mil milhões de euros) e as famílias financiaram-se sobretudo junto da banca, tendo registado um aumento líquido de 400 milhões de euros.Ainda assim, o ritmo de endividamento das empresas privadas não financeiras atenuou-se, tendo-se registado uma taxa de variação anual de 2,8% (menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior), enquanto junto das famílias o ritmo de endividamento voltou a acelerar. A taxa de variação anual vai já em 1,9%, sendo o mais elevado, pelo menos, desde abril de 2016.