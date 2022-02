Energia e alimentos empurram inflação para 5,1% na zona euro

A taxa de inflação homóloga atingiu em janeiro 5,1% na zona euro, confirmou esta quarta-feira o Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. A explicar o agravamento dos preços estão cada vez mais os bens energéticos e os alimentos, mostra o boletim.Em janeiro, a taxa de inflação homóloga agravou-se ligeiramente na zona euro, em mais 0,1 pontos percentuais. Na União Europeia, a subida foi um pouco mais intensa, de 0,3 pontos percentuais, para 5,6%.A justificar esta subida dos preços continuam a estar os bens energéticos e os alimentares. Segundo o Eurostat, o contributo da energia para a taxa de inflação homóloga foi de 2,8 pontos percentuais, um valor mais intenso do que os 2,46 pontos da contribuição de dezembro. Os bens alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco deram um contributo também mais forte, de 0,77 pontos percentuais, quando em dezembro tinham somado 0,71 pontos à taxa de inflação.Os outros principais componentes do índice de preços – bens industriais não energéticos e serviços – deram contributos menores em janeiro, do que tinham dado em dezembro. Ainda assim, os serviços mantiveram o segundo maior contributo para a taxa de inflação, de 0,98 pontos percentuais.A economia portuguesa continua entre as menos afetadas pela alta dos preços. Os dados do Eurostat mostram que só França registou uma taxa de inflação homóloga mais baixa, de 3,3%. Em Portugal o índice harmonizado de preços subiu 3,4% face a janeiro de 2021 e na Suécia avançou 3,9%.As taxas mais elevadas foram registadas na Lituânia, que atingiu os 12,3%, Estónia (com 11%) e na Chéquia (8,8%)."Comparando com dezembro, a inflação anual caiu em oito Estados-membros e subiu em 19", assinala o Eurostat.