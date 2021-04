Espanha baixa previsão de crescimento económico para 6,5% em 2021

O Governo espanhol reduziu hoje para 6,5% a sua previsão de crescimento económico para 2021, sete décimas menos do que estimou em outubro passado, devido principalmente às consequências da terceira vaga de covid-19 e da tempestade de neve Filomena.A ministra dos Assuntos Económicos espanhola, Nadia Calvino, explicou em conferência de imprensa que a redução da previsão do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2021 é o resultado do pior desempenho económico durante o primeiro trimestre do corrente ano, provocado pela terceira vaga da pandemia de covid-19 e pela tempestade de neve Filomena.A responsável governamental considerou que "a recuperação é atrasada em um trimestre, mas o saldo global é mantido durante os dois anos" do horizonte da previsão, avançando também com uma estimativa de crescimento de 7,0% para 2022.Nadia Calvino estima que haverá um "forte crescimento económico a partir da segunda metade de 2021".Estas previsões são mais otimistas do que as feitas pelo Banco de Espanha, há pouco mais de duas semanas, que reduziu a estimativa de crescimento económico para 6% em 2021 num cenário central para as previsões feitas, menos oito décimas do que tinha previsto em dezembro, devido a uma menor robustez da atividade a curto prazo.Por outro lado, na atualização das previsões do quadro macroeconómico que deverá ser enviado para Bruxelas no início de maio, Madrid também reduziu a taxa de desemprego em 1,7 pontos percentuais, para 15,2%, enquanto para 2022 estima que seja de 14,1%.Relativamente à melhoria da taxa de desemprego, a ministra espanhola explicou que as medidas de proteção à economia aprovadas no quadro da luta contra a covid-19 permitiram "quebrar" a relação tradicional que existe entre a contração económica e a destruição de empregos.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A tempestade Filomena paralisou mais de metade de Espanha a partir de 08 de janeiro último, tendo sido seguida por uma onda de frio extremo que afetou o sistema de transportes do país durante vários dias.