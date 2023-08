O Eurostat confirmou esta sexta-feira que a taxa de inflação na Zona Euro desacelerou de 5,5% para 5,3% em julho. Este é já o terceiro mês consecutivo de abrandamento na subida dos preços no euro, após uma breve inversão da tendência, e é explicado por um novo alívio nos preços da energia e alimentos.Em julho, o maior contributo para a subida de preços veio dos serviços (mais 2,47 pontos percentuais), seguidos pela alimentação, álcool e tabaco (mais 2,20 pontos percentuais), bens industriais não-energéticos (1,26 pontos percentuais). Já a energia deu um contributo negativo para a variação do IHPC (-0,62 pontos percentuais).Além da desaceleração que se tem vindo a sentir nos preços sobretudo da energia, há ainda o efeito base do ano passado que faz com que a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) seja menor. O Eurostat dá conta de que, há um ano, a taxa de inflação na Zona Euro era de 8,9%.Entre as grandes componentes do IHPC, os alimentos, álcool e tabaco registaram a maior variação homóloga de preços, bem como a maior desaceleração (de 11,6% para 10,8% em julho). Já os preços da energia, cuja variação homóloga está em terreno negativo há dois meses, teve um novo abrandamento: de -5,6% para -6,1% em julho, o que significa que os preços da energia no euro estão 6,1% mais baratos do que há um ano.Também os preços dos bens industriais não-energéticos aliviaram de 5,5% para 5%. Por outro lado, os serviços são agora a única grande componente que está a acelerar no IHPC. Em julho, aceleraram de 5,4% para 5,6%.Na União Europeia (UE), a inflação desacelerou de 6,4% para 6,1% em julho, quando há um ano estava nos 9,8%.Considerando os 27 Estados-membros da UE, verifica-se que houve uma desaceleração dos preços em 19 países. Por outro lado, a taxa de inflação na Suécia manteve-se inalterada nos 6,3%, enquanto se verificou uma aceleração em sete (Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Grécia, Espanha, Luxemburgo e Finlândia).As variações homólogas mais baixas da inflação foram registadas na Bélgica (1,7%), Luxemburgo (2%) e Espanha (2,1%). Já a taxa de inflação mais elevadas verificou-se na Hungria (17,5%), seguida pela Eslováquia e Polónia (ambas com uma taxa de 10,3%).Em Portugal, o IHPC desacelerou de 4,7% para 4,3% em julho, sendo esta a oitava taxa mais baixa da UE, abaixo da média da Zona Euro e da média da UE.Notícia atualizada às 10:38